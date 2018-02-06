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Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf

Atanamayan üniversite Serhat Kaya, sahaf mesleğine farklı bir boyut kazandırarak D. Trump, Adriana Lima ve A. Einstein gibi dünyaca ünlü isimleri afişlerle mizahlayarak kitap satışlarını arttırdı.

İHA | 06.02.2018 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Kitap

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği mezunu olan Serhat Kara atanamayınca iş yeri kiralayarak sahafçılığa başladı. 6 ay önce sahafçılığa başlayan ve ilk başlarda kitapları satamayarak zarar eden Kaya, sahafçılığı farklı bir aşamaya taşıdı.

ABD Başkanı D. Trump, ünlü manken A. Lima ve filozof A. Einstein’in başarılarını kitap evinin adına ve Ağrılı vatandaşların adına uyarlayarak onlarca mizah afiş bastırdı.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Bu afişleri kentin farklı noktalarına asan ve sosyal medyada da paylaşan Kaya, kısa sürede adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Bu yolla binlerce müşteri kazanan Kaya, kitap satışlarını 2’ye katladı. Kaya, afişlerin yanı sıra kitap okumanın önemine dikkat çekmek için boş bir televizyonun içini kitaplarla doldurdu. Sahafçılığa sıra dışı bir bakış açısı kazandırdı.

Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere günün belli saatlerinde kitap vererek okumalarını sağlıyor. Kaya, iş yerinde geleneksel olarak kullanılan ayakkabılar içine koyduğu toprakla çiçek yetiştirirken, bir yandan da daktilo ile vatandaşlara ücretsiz dilekçe yazıyor. Kitap okumaya dikkat çekmek için televizyon kasasına kitap doldurdu

Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf

Kitapları çok sevdiğini ve herkesin bol bol kitap okuması gerektiğini söyleyen Sahaf Kaya, iş yerinde kitap okuyanlar içinde ayrı bir bölüm oluşturduğunu söyledi. Bu yolla kitap satışlarının patladığını belirten Kaya,

“Atama durumum olmadığı için, kitapçılık işine girdim. 6 aydır kitap evini açtım. Burası sadece bir kitap evi değildir, bir akademiyadır, eğer atansaydım, sadece bir okula hizmet etmiş olacaktım ama kitap evi açtığım için hem Ağrı’ya hem de Türkiye’ye bir katkıda bulunduğumun farkındayım. Özelde Ağrı’nın genelde bütün Türkiye’nin dikkatini çekmek için afişler yaptırdık” dedi.

Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf


'BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ KİTAP OKUSUN'


Mizah afişleri sayesinde adını tüm Türkiye’ye duyurduğunu ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Kaya,

“Çok iyi tepkiler aldık, zaten kitaplarımızın tamamı orijinaldir, biz korsan kitap satmıyoruz, korsan kitaplara kesinlikle karşıyız. Vatandaşların kitap okuması için dışarıda klasik tahtalarla yaptığımız masalarımız bulunuyor. Kitap alma durumu olmayan arkadaşlarımız için ücretsiz kitap okuma saatlerimiz var aynı zamanda kitap okuyanlara ücretsiz çayda veriyoruz.

Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf

Elimizden geldiği kadarıyla toplumumuza faydalı olmaya çalışıyoruz. Her türlü kitabı elimizde bulunduruyoruz, ikinci el kitaplarımızı dışarıda bırakıyoruz. Vatandaşlara mesajsımız kesinlikle okusunlar uyumasınlar” ifadelerini kullandı.

Kitap okutmak için mizaha başvuran sahaf

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