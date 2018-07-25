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Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey

Kitap okumak elbette bize çok şey kazandırır. Peki ya kitap okuyan bir insanın hayatımızdaki varlığı?

Özel İçerik | 25.07.2018 - 17:37..
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Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey

kitap okuyan biriyle arkadaş olmak

Okuyanla okumayan bir olmuyor elbet. Bir yerde, belki derinlerde bir yerde, düşünseniz inceden hissedersiniz. Kitaplar, sizi gitmediğiniz yerlere götürür, hiç tatmadığınız lezzetlerin tadını hayal ettirir. O zaman bir düşünün, kitap okuyan biriyle arkadaş olmak size neler kazandırır?

Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey

1 - Hayatınıza bilge bir insan katarsınız.

Onlar sadece akıllı olmazlar, bilgeliğin getirdiği olgunluğu sezmemenize imkan yoktur. Ondan her an bir şey öğrenmeye, keşfetmeye ve keşfedilmeye hep hazır olun.

Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey

2 - Onlarla konuşmazsınız, sohbet edersiniz.

Kitap okumayan biriyle bir şekilde arkadaş olmuşsanız, bu gerçek ve duygusal bağı kuvvetli bir arkadaşlıktır. Her an bir yerlerden bir notun size gülümseme ihtimali çok güzeldir zira. Onunla gerçekten dertleşirsiniz. Akıcı konuşması size kendinizi rahatlamış hissettirir.

Onunla sohbet etmek tatile çıkmak, bir deniz kenarında suyun dinginliğini izlemek, en lezzetli yemekten bir lokma tatmak gibidir. Her seferinde tadı damağınızda kalır…

Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey k

3 - Hayatınızda sizi gerçekten anlayan biri var demektir.

Onlar sizin hayatınızda tüm duygusuyla vardır. Duygusal farkındalıkları yüksek bu insanlar, her şeyden önce sizin ruhunuza hitap eder. Kolay kolay bir şey unutmaz ya da hiçbir detayı atlamazlar.

Kitap okuyan biriyle arkadaş olmanın size kazandırdığı 4 şey

4 - Her zaman sizi depresyondan çıkaracak bir yöntemleri bulunur.

Evet, en az bir tane. Kendinizi ne duruma sokmuş olursanız olun, bilirsiniz ki sizi elinizden tutup kaldıracak, sevgiyle sarmalayacak biri vardır.

Şimdi yazının sonuna geldiğimize göre hayatınızda bu kişinin kim olduğunu bulabildiniz mi? Eğer cevabınız hayırsa, mutlaka bir kişi tanıyın. Çünkü hayatınızda böyle güzel insanların olması sadece şans değil, aynı zamanda bir tercihtir.

Damla Karakuş

[email protected]

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