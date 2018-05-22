Kitap okuyan öğrenciler helikopterle uçtular

Kitap okuma kampanyasına katılan öğrenciler, helikopterle şehir turu ile ödüllendirildi.

Geçen yıl eylülde başlatılan, 800 öğrencinin katıldığı proje kapsamında 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileri, her ay aralarında dünya klasiklerinin de bulunduğu bir kitabı okuyarak, öğretmenlerine tahlilini yaptı.

KURA ÇEKİLDİ

Etkinlik sonunda 8 kitap okuyan ve çözümlemesini anlatan öğrenciler, helikopter turu ile ödüllendirildi. Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla sponsor olduğu helikopter turuna kura ile belirlenen 7 öğrenci katıldı.

Maslak Heliport'ta helikoptere binen öğrenciler, 15 dakikalık şehir turunda Tarihi Yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kız Kulesi, Galata Kulesi ve Taksim Meydanı gibi İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu.

PROJE DEVAM EDECEK

Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Esnemez, projeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından çekilen kurayla 7 öğrencinin helikopter turu ile ödüllendirildiğini söyledi.

Öğrencilerin ilk kez söz konusu proje vesilesiyle helikoptere bindiğini aktaran Esnemez, öğrencilere kitap okumayı sevdirmek için başlattıkları projeyi gelecek eğitim-öğretim yılında da devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.