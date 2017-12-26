Kitap raflarında yerini alanlar

Sevgili kitapseverler, kitap okumak çok kutsal bir eylemdir. Günümüzde kitap okumaya fazla zaman ayırmadığımız yadsınmaz bir gerçektir. İş ve hayat temposundan kaynaklanan yoğunluktan dolayı çoğu kitabı okuyamıyoruz. Ya da o kitaptan haberimiz olmuyor.
Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli okurlarımıza kitap dünyasında son gelişmeleri vermeye gayret gösteriyoruz. Raflarda yerini alan eserleri sizler için bir araya getirdik.
Hepinize iyi okumalar dileriz...
Yeni yıla girmemize az bir zaman kalırken, yayınevleri de yeni kitaplarını okuyucularına ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda (günlerde) raflarda yerini alan 10 yeni kitabın herkesin okumasında fayda var. Angel Esteban'ın Yazar ve Cenneti, Volkan Çelebi, Yaşamak ve Sen, Şeyda Üzer, Çöl Ahalisi , Veya Ben ile Ben ve Sarah Bakewell'in Varoluşçular Kahvesi listede öne çıkanlardan...
ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ
Angel Esteban, Yazar ve Cenneti’nde edebiyata ve kitaplara düşkün olanların hep merak ettikleri bir dünyayı sonuna kadar açarak; bize yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor...
Yazar: Angel Esteban
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Tülin Bozkurt Hazar
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Syf: 279
RİCHARD BRAUTİGAN - TANRIM, O KADAR GÜZELSİN Kİ YAĞMUR BAŞLADI
Richard Brautigan'dan usta işi şiirler...
Yazar: Richard Brautigan
Yayınevi: Sub Basım Yayım
Çeviren: Kerem Uğur
Türü: Şiir
Baskı yılı: 2017
Syf: 576
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CANAN GEZİCİ - GÜNBOYU MATBAZEL
Canan Gezici'den yüreğe dokunan satırlar...
Yazar: Canan Gezici
Yayınevi: Edebi Şeyler
Dili: Türkçe
Türü: Şiir
Baskı yılı: 2017
Syf: 64
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HEINRICH SCHLİEMANN - KAHRAMANLAR ÇAĞININ İZİNDE
Almanyalı yazar, arkeolog Heinrich'ten Coğrafya ve peyzaja dair usta bir edebî anlatım.
Yazar: Heinrich Schliemann
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Hulki Demirel
Türü: Anlatı
Baskı yılı: 2017
Syf: 280
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VOLKAN ÇELEBİ - YAŞAMAK VE SEN
Yazar Volkan Çelebi'den bir demet öykü...
Yazar: Volkan Çelebi
Yayınevi: Monoki
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 408
ŞEYDA ÜZER- ÇÖL AHALİSİ VEYA BEN İLE BEN
Şeyda Üzer, birincisi bu yıl düzenlenen Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi’nin şiir ödülünü Muhammed Abdullah ile paylaştı. “annemin haberi var evden kaçıyorum, saçlarım ıslak” diyerek paylaşıyor şiirlerini okurla.
Yazar: Şeyda Üzer
Yayınevi: Yasak Meyve Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Şiir
Baskı yılı: 2017
Syf: 80
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SARAH BAKEWELL - VAROLUŞÇULAR KAHVESİ
Varoluşçular Kahvesiçağdaş varoluşçuluğun hikâyesini insanlar, zihinler ve fikirler arasında kurulan tutkulu bir ilişki olarak anlatıyor.
Yazar: Sarah Bakewell
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Çeviren: Emre Gözgü
Türü: Deneme
Baskı yılı: 2017
Syf: 440
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PHILIPE SANDS - DOĞU BATI SOKAĞI
İngiliz yazar Philipe Sands, Hitler’in Üçüncü Reich dönemindeki akıl almaz mezaliminin sonucunda ortaya çıkan ve dünyayı değiştiren hukuki kavramların gelişim sürecini, geçmişte kalan sırların açığa çıktığı, duygu dolu, şahsi bir dedektiflik öyküsüyle birlikte sunuyor.
Yazar: Philipe Sands
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Bilge Firuze Çallı
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2017
Syf: 480
TONY JUDT - OLGULAR DEĞİŞİNCE
Türk okurunun Anılar Şalesi, Kötülük Kol Gezerken, Savaş Sonrası ve Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler adlı eserleriyle tanıdığı Tony Judt, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük tarihçilerindendir.
2015 yılında hayata veda eden Judt’un kariyerinin baştan başa bir kesitini veren bu denemeler derlemesi, kendisi gibi tarihçi olan eşi Jennifer Homans tarafından yapılmıştır.
Yazar: Tony Judt
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Dilek Şendil
Türü: Tarih
Baskı yılı: 2017
Syf: 328
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KAAN MURAT YANIK - UZAKLARIN ŞARKISI
Genç bir yazarın kaleminden, epey olgun bir roman Uzakların Şarkısı...
Yazar: Kaan Murat Yanık
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 400
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