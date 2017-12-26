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Kitap raflarında yerini alanlar

Kitapseverlerle tanışan 10 yeni kitap okurlarını bekliyor.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 16:17..
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Kitap raflarında yerini alanlar

Sevgili kitapseverler, kitap okumak çok kutsal bir eylemdir. Günümüzde kitap okumaya fazla zaman ayırmadığımız yadsınmaz bir gerçektir. İş ve hayat temposundan kaynaklanan yoğunluktan dolayı çoğu kitabı okuyamıyoruz. Ya da o kitaptan haberimiz olmuyor.

Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli okurlarımıza kitap dünyasında son gelişmeleri vermeye gayret gösteriyoruz. Raflarda yerini alan eserleri sizler için bir araya getirdik.

Hepinize iyi okumalar dileriz...

Yeni yıla girmemize az bir zaman kalırken, yayınevleri de yeni kitaplarını okuyucularına ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda (günlerde) raflarda yerini alan 10 yeni kitabın herkesin okumasında fayda var. Angel Esteban'ın Yazar ve Cenneti, Volkan Çelebi, Yaşamak ve Sen, Şeyda Üzer, Çöl Ahalisi , Veya Ben ile Ben ve Sarah Bakewell'in Varoluşçular Kahvesi listede öne çıkanlardan...

ANGEL ESTEBAN - YAZAR VE CENNETİ

Kitap raflarında yerini alanlar

Angel Esteban, Yazar ve Cenneti’nde edebiyata ve kitaplara düşkün olanların hep merak ettikleri bir dünyayı sonuna kadar açarak; bize yaşamlarının bir bölümünde kütüphanecilik yapan büyük yazarları tanıtıyor...

Yazar: Angel Esteban

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Tülin Bozkurt Hazar

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Syf: 279

İdefix

RİCHARD BRAUTİGAN - TANRIM, O KADAR  GÜZELSİN Kİ YAĞMUR BAŞLADI

Kitap raflarında yerini alanlar

Richard Brautigan'dan usta işi şiirler...

Yazar: Richard Brautigan

Yayınevi: Sub Basım Yayım

Çeviren: Kerem Uğur

Türü: Şiir

Baskı yılı: 2017

Syf: 576

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

CANAN GEZİCİ - GÜNBOYU MATBAZEL

Kitap raflarında yerini alanlar

Canan Gezici'den yüreğe dokunan satırlar...

Yazar: Canan Gezici

Yayınevi: Edebi Şeyler

Dili: Türkçe

Türü: Şiir

Baskı yılı: 2017

Syf: 64

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

HEINRICH SCHLİEMANN - KAHRAMANLAR ÇAĞININ İZİNDE

Kitap raflarında yerini alanlar

Almanyalı yazar, arkeolog Heinrich'ten Coğrafya ve peyzaja dair usta bir edebî anlatım.

Yazar: Heinrich Schliemann

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Hulki Demirel

Türü: Anlatı

Baskı yılı: 2017

Syf: 280

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&N

VOLKAN ÇELEBİ - YAŞAMAK VE SEN

Kitap raflarında yerini alanlar

Yazar Volkan Çelebi'den bir demet öykü...

Yazar: Volkan Çelebi

Yayınevi: Monoki

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 408

İdefix

ŞEYDA ÜZER- ÇÖL AHALİSİ VEYA BEN İLE BEN

Kitap raflarında yerini alanlar

Şeyda Üzer, birincisi bu yıl düzenlenen Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi’nin şiir ödülünü Muhammed Abdullah ile paylaştı. “annemin haberi var evden kaçıyorum, saçlarım ıslak” diyerek paylaşıyor şiirlerini okurla.

Yazar: Şeyda Üzer

Yayınevi: Yasak Meyve Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Şiir

Baskı yılı: 2017

Syf: 80

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

SARAH BAKEWELL - VAROLUŞÇULAR KAHVESİ

Kitap raflarında yerini alanlar

Varoluşçular Kahvesiçağdaş varoluşçuluğun hikâyesini insanlar, zihinler ve fikirler arasında kurulan tutkulu bir ilişki olarak anlatıyor.

Yazar: Sarah Bakewell

Yayınevi: Domingo Yayınevi

Çeviren: Emre Gözgü

Türü: Deneme

Baskı yılı: 2017

Syf: 440

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

PHILIPE SANDS - DOĞU BATI SOKAĞI

Kitap raflarında yerini alanlar

İngiliz yazar Philipe Sands, Hitler’in Üçüncü Reich dönemindeki akıl almaz mezaliminin sonucunda ortaya çıkan ve dünyayı değiştiren hukuki kavramların gelişim sürecini, geçmişte kalan sırların açığa çıktığı, duygu dolu, şahsi bir dedektiflik öyküsüyle birlikte sunuyor.

Yazar: Philipe Sands

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Bilge Firuze Çallı

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2017

Syf: 480

D&R

TONY JUDT - OLGULAR DEĞİŞİNCE

Kitap raflarında yerini alanlar

Türk okurunun Anılar Şalesi, Kötülük Kol Gezerken, Savaş Sonrası ve Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler adlı eserleriyle tanıdığı Tony Judt, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük tarihçilerindendir.

2015 yılında hayata veda eden Judt’un kariyerinin baştan başa bir kesitini veren bu denemeler derlemesi, kendisi gibi tarihçi olan eşi Jennifer Homans tarafından yapılmıştır.

Yazar: Tony Judt

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Dilek Şendil

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2017

Syf: 328

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

KAAN MURAT YANIK - UZAKLARIN ŞARKISI

Kitap raflarında yerini alanlar

Genç bir yazarın kaleminden, epey olgun bir roman Uzakların Şarkısı...

Yazar: Kaan Murat Yanık

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 400

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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