Kitaplar bir tıkla öğrencinin okulunda

Çankırı'da, Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle, internet sitesi aracılığıyla talep edilen ilçedeki okulların kütüphanelerinde bulunan bütün kitaplar, öğrencilere ulaştırılıyor.

Ziyaretleri sırasında okulların kütüphanelerindeki kitapların yetersiz olduğu iletilen ve kitap temin edilmesi talebiyle karşılaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir, sorunun çözümü için çalışma başlattı.

SİSTEMLE KİTAP ALIMI

Fikir alışverişi sonucunda ilçedeki tüm okulların kütüphanelerinin internet ortamında birleştirilmesi kararı alındı. Yapılan çalışma sonucu internet sitesi oluşturularak, sisteme ilçede 5 okulun kütüphanesinde bulunan yaklaşık 7 bin kitap kaydedildi.

Sisteme giren öğrenci ve öğretmenler, adını, soyadını ve okulunu yazarak istediği kitabı talep ediyor. Talep üzerine hem kitabın bulunduğu hem de talep edenin okulunun görevlilerine otomatik e-posta yoluyla bilgi veriliyor.

PROJE BİRİNCİ SEÇİLDİ

Okul görevlisi, kitabı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne götürüp burada oluşturulan Ödünç Kitabım Var dolabına koyuyor, kendi okulundan talep edilen kitap varsa da bunu isteyene ulaştırıyor.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yenilikçilik ödülleri kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye birinciliğine de layık görüldü.

"KİTAP OKUMA ORANI ARTTI"

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir, "İlçemizdeki 1550 öğrenci ile 120 öğretmene 7 bin kitabın tamamını sunmuş olduk. Sistemin oluşturulmasının ardından ilk iki ayda öğretmen ve öğrencilerimizin tamamının sistem üzerinden kitap talep ettiğini gördük. Projenin hayata geçmesinin ardından ilçemizde öğrencilerin kitap okuma oranı yüzde 33 arttı. Proje ile amacımız öğrenci başına düşen kitap oranını artırmak, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okullararası iletişimi güçlendirmek, öğrenciye değer ve sorumluluk bilinci kazandırmaktı" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Şabanözü Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Deniz Yaşar, aradıkları kitaplara sistem üzerinden kolayca ulaşabildiklerini vurgulayarak, "Talep ettiğim kitap bana ulaştığında çok mutlu oluyorum. Kitap okumayı çok seviyorum ve projeden de çok memnunum" diye konuştu.