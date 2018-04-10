Kitaplar ipe dizildi

Kütüphane bünyesinde kitaplar tıpkı bir çamaşır gibi ipe mandallanıyor. Çocuklar ise ipten dilediği kitabı alıp okumaya başlıyor. Proje şimdiden büyük beğeni topladı.

AMAÇ KİTAP SEVGİSİ AŞILAMAK

Merkeze bağlı Anıtkaya Köyü’nde anlamlı bir proje başlatıldı. Anıtkaya İlkokulu Müdürlüğü tarafından başlatılan projeye İp Kütüphane adı verildi.

Projenin asıl amacı çocuklardaki kitap okuma sevgisini artırmak, okuma bilinci oluşturmak ve sorumluluk duygularının artmasını sağlamak.





Proje kapsamında okul bünyesinde özel bir köşe oluşturuldu. Oluşturulan köşeye kitaplar tıpkı çamaşır gibi bir ipe mandallanıyor. İpte asılı olan kitaplar öğrencilerin dikkatini çekiyor. Öğrenciler uzun uzun ipte asılı olan kitapları inceliyor ve dilediği kitabı alıp okumaya başlayabiliyor.





Okul Müdürü Hülya Teke, bu projeyle öğrencilerin kitaba olan ilgilerin gözle görülür oranda arttığını söyledi.



