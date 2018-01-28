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Kitaplardan ilham alan yapılar

Ünlü kitaplardan yola çıkılarak inşa edilen önemli turistik yapılar.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 12:30..
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Kitaplardan ilham alan yapılar

Romanların büyülü dünyasına kapılırken, yazarın tasvir ettiği yerleri çoğu zaman merak ederiz. Yazar, romanını oluştururken seçtiği yerleri, kahramanının kaldığı odayı ve diğer önemli ayrıntılar okurlar tarafından merak konusu olmuştur. Kitaplar ancak filme çevrildiğinde ya da tiyatro gösterimi olduğunda bu ana mekânları görme şansını buluruz.

Dünyanın önde gelen önemli turistlik yerlerden olan bu yapılar, yapıldıkları tarihte günümüze kadar büyük ilgi odağı oldular.

Kitap Ayracı olarak sizler için dünyanın önde gelen yazarlarının eserlerinden ilham alınarak yapılan 10 yapıyı sunuyoruz. Franz Kafka’nın Şato romanından, J.R.R. Tolkien'in Hobbit kitabına, Wilhelm Hauff'un Lichtenstein eserine değin öne çıkan kitaplardan esinlenen yapılardan öne çıkanlar.

Kitaplardan ilham alan yapılar

İspanya'da önemli turistik yerlerden olan El Castell, Çek Alman asıllı yazar Franz Kafka'nın Şato kitabından yola çıkılarak inşa edildi.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Hotel Tres Sants,İtalyan yazar İtalo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabından ilham alınarak tasarlandı.

Kitaplardan ilham alan yapılar

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Martha’s Vineyard, Amerikalı edebiyatçı Herman Melville'nin Moby Dick eserinden yola çıkılarak oluşturuldu.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Amerika'da ünlü otel olan The Hobbit Motel, yazar J.R.R. Tolkien'in çok satan Hobbit adlı kitabından esinlenildi.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Lichtenstein şatosu, Svabya Alpleri'nde bulunan peri masalı stilli bir yapıdır. Svabya Alpleri, Almanya'nın Baden-Württenberg eyaletinde yer alan bir platodur. Bu ünlü şato Alman şair ve yazar Wilhelm Hauff'un  Lichtenstein eserinden ilham alındı.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Ünlü Villa Peet,İngiliz yazar Alice Harikalar Diyarında kitabının sahibi Lewis Carroll'un eseri, yapıyı oluşturmada esin kaynağı oldu.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerler arasında yer alan Walden Gölü, Amerikalı yazar şair, Henry David Thoreau'nun Or, Life in the Woods adlı kitabından esinlenildi.

Kitaplardan ilham alan yapılar

The Knut Hamsun Center, Norveçli ünlü yazar Knut Hamsun'dan kitaplarından ilham alınarak yapılandı.

Kitaplardan ilham alan yapılar

Francisco de Blas,İspanyol şair Luis Cernuda'nın şiirlerinden yola çıkılarak yapıldı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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