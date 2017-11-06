Kitaplıklarda bulunması gereken 9 roman

Ensonhaber Kitap Sayfası olarak romandan hikâyeye, tarihten psikolojiye, polisiyeden maceraya değin her tür kitabı kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz. İyi bir okurun edebiyatseverin okuması gereken dokuz önemli roman. Okunacak kitap çok, zaman az diyenlerdenseniz bu liste tam size göre. Kitap satılan her yerde temin edebileceğiniz bu güzel romanları tam okuma vakti. Soğuk havaların başladığı bu günlerde battaniyenizin altına girin, kahvenizi de hazır bulundurun. İçinizi ısıtacak romanları okumanın keyfine erişin.

MEMET TÜRKKAN- GÜNEŞİN KATLİ

Yazar Memet Türkkan’ın kaleminden hikâyesini okurken Güneş Öğretmen’in gözlerindeki ışığı görecek, iyiliğinden ve devrimciliğinden feyz alacak, ona kıyan kör karanlığın karşısında dişlerinizi sıkacak, şahsında, aydınlanma yolunda bu topraklarda şehit düşen “güzel insanları” ince bir hüzünle yâd edeceksiniz.

MEHMET ATİLLA- İSKANDİL

Mehmet Atilla yakın tarihimizin bilinmeyen bir gerçekliğinin üzerine oturttuğu iki katmanlı kurmacayla hem geçmişe hem de günümüze yelken açıyor ve Yunanistan’ın İstanköy adasından Bodrum’un Akyarlar köyüne uzanan iki aşk hikâyesini etkileyici bir dil ve akıcı bir gerilim eşliğinde okurlarına sunuyor.

BAŞAR BAŞARIR- SİBOP

Gerçekten de kafiyeli, ritim tutturan ve yüksek sesle okunmaya uygun bir metin çıkarmış “Sibop”ta. Gündelik dilde yaşayan sözcükleri -çarpıtılmış halleriyle ve argosuyla birlikte- bütün zenginliği ile kullanıyor. Başar Başarır, dil ve üslubun hikayenin üzerine çıktığı ya da hikayeyi daha vurucu kıldığı “Sibop” ile roman kariyerine çok iyi bir başlangıç yapmış.

AYŞE ÖVÜR- SAHRA 1911

Çölün her şeyi yutan gizinin içerisine sıkışıp kalmış insanları… Seferbey’in veda mektubu… Her şeye rağmen umudun gücü… Sahra 1911’den etkilenmemek olası değil…

ONUR GÜZELDİYAR- GERİSİ PEK MÜHİM DEĞİL

Sokağı, edebiyatla dile getiren, birbirine kenetlenen cümlelerle hayalinizde değil, gözünüzün önünde bir farkındalık dünyası yaratacak, okunması tavsiye bir roman.

MEHTEP CEYLAN- MEVSİM YAS

Roman, Batman’da 2000’li yıllarda öğretmenlik yapan Zehra’nın, bir gün posta kutusuna konan isimsiz bir mektup ve en yakın arkadaşlarından Taha’nın kaybolması üzerine odasında bulduğu günlüğü arasında kendini bulma hikayesi olarak çerçevelenmiş.

AYŞEN BEYAZIT MELİK- HEPSİ BU

Ayşen Bayazıt Melik sade ve akıcı bir dille kaleme alınmış romanında okurlara “Korkmayın, her şey düzelecek, yeter ki hayatı unutacak kadar şaka yapabilin” diye seslenerek, bugün içinde yaşadığımız dünyanın insanlar üzerindeki kötücül etkisini yatıştırmaya çalışıyor.

Ayşen Bayazıt Melik romanında bir balkona çıkıyor, aşağı sarkıyor, ama düşmeyeceği konusunda ne okura ne de kendisine garanti verebiliyor. Balkonun yüksekliği okurun durumuna bağlı biraz da… Okurun başı dönmezse aşağı bakabilir, yani okumaya devam edebilir. Düşüp de ölmezse şayet şakanın tam içinde olduğu anlamına gelir. Gerilimi yüksek, ironinin yer yer kara mizaha yerini bıraktığı kuvvetli bir roman…

KERİM ÖZCAN- GÜNDÖNÜMÜ

Kerim Özcan, cami avlusuna inen kaybolmuşluğu anlatıyor, yok sayılanı, yıllar yıllar öncesinden kalan sızıyı. Tek tek acılı sözcüklerle geliyor Gündönümü. Yeni bir yazar, güçlü bir ilk roman. Hayattan gelen hayata…

EYÜP AYGÜN TAYŞİR- 4 HANE 1 TESLİM

Bu coğrafyanın hüznü her zaman sevincini bastırmayı bilmiştir. Bu Anadolu topraklarında hüzün yıllar boyu devam ederken, bir toplumun yaşantısını, bireylerin birbirlerine ve zamana karşı direnmelerini hep tahakküm altına almıştır. Yazar bu kitabıyla; bir ailenin hüznünü ele alırken, bu aile hüznüne paralel olan toplum hüznünü de unutmuyor, irdeliyor, deşiyor ve dile getiriyor.

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