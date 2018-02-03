Kitapseverler Üsküdar Kitap Fuarı'nda buluşuyor

Üsküdar Kitap Fuarı, dördüncü kez kapılarını İstanbullu kitapseverlere açıyor. İlki 2015 yılında Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kitap fuarı, İstanbulluların ilgisiyle, her yıl daha da büyüyerek, İstanbul’un vazgeçilmezi haline geldi.

Ziyaretçi ve katılımcı sayısı her yıl artan ve artık geleneksel hale gelen Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve 18 Şubat Pazar akşamına kadar, 9 gün süreyle, kitapseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

ANADOLU YAKASININ EN BÜYÜK KİTAP FUARI

Toplumun nitelikli bir okuma kültürüne sahip olması hedefiyle Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen fuar, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak görülüyor. İstanbul’un Anadolu yakasında istikrarlı şekilde sürdürülen en büyük kitap fuarı olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıl 85 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl 120 bin kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

BU YILIN ONUR YAZARI MEHMET GÖRMEZ

Fuarın Onur Yazarı Mehmet Görmez İlim ve düşünce hayatımızın değerli ismi, Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 4. Üsküdar Kitap Fuarı’nın onur yazarı…

10 Şubat Cumartesi saat 11.00’de gerçekleştirilecek fuar açılışına katılacak olan Görmez, daha sonra açılış konferansında katılımcılara hitap edecek. Türk sinemasının değerli ismi, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu da fuarın açılış konuğu olarak kitapseverlerle buluşacak.

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

Okur-yazar 4. Üsküdar Kitap Fuarı’nda buluşacak; birlikte, yeni dünyalara kapı aralanacak. Edebiyattan sanata, spordan siyasete, tarihten düşünceye pek çok alanda etkinliğin gerçekleştirileceği fuar süresince İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu, İhsan Süreyya Sırma, Nedim Şener, Ayşe Kulin, Ali Saydam, Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Yusuf Kaplan, Ercan Kesal, Ahmet Turgut, Beşir Ayvazoğlu, Ali Ural, Fatma Barbarosoğlu,Turan Kışlakçı, Taha Kılınç, Adem Özköse ve Talha Uğurluel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 250’yi aşkın edebiyatçı, yazar ve gazeteci söyleşi / imza etkinliğinde okuyucularla buluşacak.

10 Şubat Cumartesi günü kapılarını açacak olan 4. Üsküdar Kitap Fuarı, 18 Şubat Pazar gününe kadar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.