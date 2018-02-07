Kitapseverlerin uğrak yeri olan sahaflar

Sahaflığın eski bir tarihe dayandığını varsayarsak, İstanbul’da okurların sık uğradığı yerler mevcut.

Eski kitap kukusunu içine çekmek, nadir bulunan ve baskısı biten kitapların, çizgi romanların, plakların, içinde kaybolmak ve tarihi keşfe çıkmak isteyenlerin uğrak yeridir sahaflar.

Arkadaşlarınızla ya da bireysel olarak sahaflara gittiğinizde demli çay eşliğinde kitabınızı okuyabilir ya da, plaklardan çalan duygusal müzikle kulağınızın pasını silebilirsiniz. Ne yazık ki, çoğu sahaf saydığım bu imkânları sunmayabilir.

Sürekli gittiğiniz sahafa daha sonra uğramak istediğinizde kapısına kilit vurulduğunu görürseniz şaşırmayın. Çünkü son zamanlarda kapanan sahafların yerini kırtasiye dükkânları ve ya başka isimler altında faaliyet yürüten işletmelerin kurulduğu bir gerçek.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen ayakta durmaya çalışan safalar da var elbette. Çoğu kitapseverin buluşma noktası olan sahaflardan öne çıkanları listemize ekledik.

Ortaköy'ün gözde sahaflarından olan Arşiv Sahaf, sizi her dilden kitaplarıyla karşılıyor.

Beyoğlu'nda bulunan Denizler Kitapevi ve sahaf, değerli kitaplarıyla kitapseverlerin tercihlerinden.

Kadıköy'de kitapseverlerin uğrak yeri olan Akmar Pasajı'ndan biraz yuları çıktığınızda sizi İmge Sahaf karşılıyor.

Beyoğlu'nda bulunan Gezegen Sahaf, Türkçe kitapların yanı sıra Osmanlıca, İngilizce, Almanca ve daha birçok dilde kitaplarla dolu.

Simurg Kitapevi ve Sahaf, sahaflık denilince ilk akla gelenlerden. Zira, uzun bir tarihe dayanan geçmişiyle 1500 yıllardan kalma kitap bulmak bile mümkün.

Kökü 1960'la dayanan Barış Sahaf'ta çeşitli kitapların yanında eski evraklar, kimlikler, tapu senetleri, fotoğraflar ve hatıralar da mevcut.

Öğrencilerin, akademisyenlerin sık sık uğradığı Sahaf Turkuaz, pek çok kütüphane ve araştırma merkezine klavuzluk ediyor.

Librairie de Pera, Fransızcada Pera Kitapçısı anlamına gelmektedir. Kadıköy'de bulunan Pera Sahaf, eski kitaplara özlem duyanların tercihi.

Sahaf Nazım Hikmet'te daha çok felsefe ve tiyatro kitaplarını bulmanız mümkün. Kitabınızı okurken çayınızı, kahvenizi de unutmayın.

1920’lerde Alman ya da Avusturya asıllı bir kitapçı olan Adolph Plathner tarafından kurulmuş. Çeşitli Almanca kitapların ithalat ve satışı yanında bazı İstanbul rehberleri ve dil kitapları da mevcut.

Ergül Tosun

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