San Francisco koyunda kitesurf yapan Andrei Grigoriev, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

36 yaşındaki Grigoriev, kitesurf yaptığı sırada board'un altından balina geçince ne yapacağını şaşırdı.

Kitesurf yapan adam balinaya çarptı İZLE



"ETRAFIMDA BİR ŞEY OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Daha sonra habercilerle yaptığı röportajda olayın tamamen tesadüf bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Sahilde ilerlerken bir şeyin board'uma değdiğini hissettim. Daha sonraki 15 saniye boyunca etrafımda birşey olduğunu anladım." diye konuştu.