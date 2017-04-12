Kıvanç Tatlıtuğ evi için 100 bin lira kira ödedi

Demet Akbağ’ın Bebek’teki Boğaz manzaralı evinde oturan Kıvanç Tatlıtuğ’un, evin kirasını yıllık ödediği, usta oyuncunun da kendisine indirim yaptığı ortaya çıktı.

DEMET AKBAĞ'IN EVİNE TAŞINDI

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer’le evlendikten sonra Ulus’tan Demet Akbağ’ın Bebek’teki evine taşınmıştı. Yakışıklı oyuncunun boğaz manzaralı evin kirasını yıllık ödediği, Akbağ’ın da kendisine indirim yaptığı ortaya çıktı.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Kira bedellerinin aylık 15 ila 30 bin TL arasında değiştiği muhitteki ev için usta oyuncunun, Tatlıtuğ’a yıllık kira bedeli üzerinden 100 bin TL peşin ödeme indirimi yaptığı öğrenildi.