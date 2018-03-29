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Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak

Seyirciyi farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ filmin sürprizlerinden olacak.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 12:30..
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Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak

Yılmaz Erdoğan ‘Organize İşler’in ikincisini çekmek için çalışmalara başladı. Oyuncuları belirleyen Erdoğan, Kıvanç Tatltıuğ'u horoz döçüşçüsü yapacak.

KIVAMÇ TERS KÖŞE YAPACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, hazırlıkları aylardır devam eden bu büyük film projesi, bir çok ünlü ismi buluşturacak. Projenin sürprizlerinden biri de seyircisini farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ.

Erdoğan’ın oyuncu için planladığı karakter ise horoz dövüşçüsü. Tatlıtuğ, projenin hazırlık sürecinin tamamlanıp çekimlerin başlamasını bekliyor.

AYNI KADROYLA DEVAM

lkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Özgü Namal gibi birçok yıldız ismin oynadığı ‘Organize İşler’in ikincisinde de yıldızların buluşacağı konuşuluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak

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