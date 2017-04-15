Kıvanç Tatlıtuğ köpekleri için ev değiştiriyor

Tuba Büyüküstün’le başrolünü paylaştığı ‘Cesur ve Güzel’de Cesur karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, ev arıyor.

BAHÇELİ BİR EVE TAŞINMAK İSTİYOR

İki yıldır Demet Akbağ’ın Ayşe Sultan Korusu’ndaki evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, iki köpeği ve bir de kedisinin rahat etmesi ve dolaşmaları için müstakil, bahçeli bir eve taşınmak istediği öğrenildi.

"BÜYÜK BİR EV BULUN" TALİMATI

Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ’un emlakçılara, “Yeniköy, Tarabya civarında müstakil, bahçeli büyük bir ev bulun” dediği konuşuluyor.