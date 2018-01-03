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Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

Kendisini 3.5 milyon TL zarara uğrattığı iddiasıyla eski muhasebecisini suçlayan Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade vermeye gitti.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 07:26..
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle çıktığı yılbaşı tatilinden döner dönmez yarım kalan işlerini yapmaya devam etti. Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

VERGİ BORCU ÇIKINCA ŞOK OLMUŞTU

Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Kıvanç Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı.

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