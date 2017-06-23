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Kıvanç Tatlıtuğ; Tuba’yla öpüşmekten rahatsız oluyorum

Cesur ve Güzel dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, dizideki partneri Tuba Büyüküstün'le ilgili 'Öpüşmeme' talebinde bulunmuş.

23.06.2017 - 11:06
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CC

Dün gece final bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Cesur ve Güzel dizisi, başrollerinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’le olduğu kadar, yayınladığı tanıtım sahnelerindeki cesur sahneleriyle de adından söz ettirmişti. Ancak diziyi takip edenler birkaç bölüm sonra Tuba ve Kıvanç arasındaki yakınlaşma ve öpüşme sahnelerinin azaldığını hatta senaryodan çıkarıldığını fark etti. Konuyla ilgili açıklama ise Duymayan Kalmasın sunucularından Seren Serengil’den geldi.

"BAŞAK RAHATSIZ OLDU"

Serengil, dizi devam ederken eşi Onur Saylak’tan ayrılan ve adı Umut Evirgen’le anılmaya başlayan Tuba Büyüküsten’e, Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den dikkat çeken bir veto geldiğini açıkladı. “Sette çalışan birinden öğrendim” diyen Serengil, "Başak Dizer eşine dizideki öpüşme sahneleriyle ilgili olarak yasak koyduğundan dolayı Kıvanç Tatlıtuğ’un dizi senaristlerinden ve yapımcılarından Tuba Büyüküstün’le olan yakınlaşma ve öpüşme sahnelerini ‘Tuba’yla öpüşmekten rahatsız oluyorum’ diyerek diziden kaldırılmasını istemiş." diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ; Tuba’yla öpüşmekten rahatsız oluyorum

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