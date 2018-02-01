Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi öpüştü

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin yer aldığı Hadi Be Oğlum'un fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi’nin öpüşme sahnesi oldu.

KIVANÇ BABA OLDU

Filmde; Ali karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, iletişim sorunları olan Efe'nin (Alihan Türkdemir) bakımını üstlenen bir baba rolünü canlandıracak.

"BU FİLM ARADIĞIM PROJEYDİ"

Kıvanç Tatlıtuğ 16 Şubat'ta vizyona girecek film için "Sinemada gerçek anlamda bir yere dokunacak, sosyal içerikli, güncel bir hikaye aradım. Hadi Be Oğlum o aradığım film projesiydi" demişti. Baba-oğul hikayesinin kendisine ilginç geldiğini belirten Kıvanç Tatlıtuğ "Hiç oynamadığım bir rol olduğu için ilginç geldi ve oynamak istedim" demişti.