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Kıvanç Tatlıtuğ zıpkınla balık tuttu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le teknelerinde tatil yapıyor.

04.07.2017 - 06:47
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Ege koylarındaki tatillerine devam ediyor. Çift, önceki gün Bodrum Çökertme Koyu’nda, Vitale 53 adlı teknelerinde dostlarını ağırladı.

Kıvanç Tatlıtuğ zıpkınla balık tuttu

BALIK ADAM KIVANÇ

Milliyet'te yer alan habere göre, erken saatlerde denize giren oyuncu, tekneye bağlı ipin üzerinde jimnastik hareketleri yaptı. Kahvaltıdan sonra tekrar serin sulara atlayan Tatlıtuğ, kendisine eşlik eden eşiyle denizin ortasında arkadaşlarına poz verdi. Oyuncu, öğle saatlerinde ise dalarak, zıpkınla balık avladı. Tatlıtuğ, teknenin ucunda balıkları temizlerken Dizer, eşinin sırtına güneş yağı sürmeyi ihmal etmedi.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla dikkat çeken stilist, arka kısma geçerek arkadaşlarıyla güneşin tadını çıkardı. Oyuncu ise bir saat boyunca temizlemekiçin uğraştığı balıkları yardımcısına vererek akşam yemeği için hazırlık yapmasını istedi.

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