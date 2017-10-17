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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Başak Dizer'e özel kolye

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer’e aşkını bir kez daha ilan etti.

17.10.2017 - 08:13
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Başak Dizer'e özel kolye

Mutlu evlilikleriyle herkesi imrendiriyoren ünlü çiftin cicim ayları hiç bitmiyor. Güzel stil danışmanı Başak Dizer'le Şubat 2016'da evlenen yakışıklı oyuncu, eşi için geçtiğimiz günlerde çok özel bir kolye yaptırdı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Kıvanç Tatlıtuğ, yaptırdığı özel yapım kolyeyle Dizer'e bir kez daha aşkını ilan etmiş oldu. Kolyeye 'together we're strong' (Birlikte güçlüyüz) yazdıran oyuncu, bu değerli hediyesine adını da kalple birlikte kazıttı. Başak Dizer, eşinin hediyesi olan bu anlamlı kolyeyi bir an olsun boynundan çıkarmıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Başak Dizer'e özel kolye

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