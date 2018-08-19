Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik paylaşım

2017 yılında hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.

"İSTANBUL SENİNLE GÜZEL"

Geçtiğimiz günlerde tatilden gelen Başak Dizer bir İstanbul paylaşımı yaptı. Tatlıtuğ ise eşinin sosyal medyada yaptığı bu İstanbul paylaşımının altına 'Seninle güzel' yorumunu bıraktı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya takipçileri ise, 'aşkınız daim olsun', 'insan bu kadar elit bir yorum atabilir mi', 'Maşallah', 'Başak Dizer sakın ama sakın bu adamı kaybetme' gibi yorumlar attı.