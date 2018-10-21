taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Kıvılcım Ural: Anne olmak için sabırsızlanıyorum

Sevgilisi Kaan Tangöze ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kıvılcım Ural Nişantaşı’nda alışveriş yaparken kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 13:31..
  1. Haberler
  2. Magazin

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, uğruna Seçkin Piriler’le olan 6 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Kıvılcım Ural, bugünlerde bebek beklemenin heyecanını yaşıyor.

Kıvılcım Ural: Anne olmak için sabırsızlanıyorum

"HER ŞEY YOLUNDA"

Şu sıralar hamileliğinin 5. ayını süren Kıvılcım Ural’ın belirginleşen karnı ilk defa görüntülendi. Rutin doktor kontrolünün ardından çıktığı alışveriş turunda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına konuşan Ural, her şeyin çok iyi gittiğini ve anne olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Kıvılcım Ural: Anne olmak için sabırsızlanıyorum

Geçtiğimiz ay bir bar çıkışı görüntülenen Ural’ın karnı dikkat çekmiş, çift, basına yansıyan görüntülerin ardından bir kız bebek bekledikleri paylaşmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Berna Yılmaz oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

92
Kartal'da skandal asfalt çalışması

Kartal'da skandal asfalt çalışması

233
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

325
Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

Pınar Altuğ: Başıma gelen en güzel şey kocam

65
Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

Kaçak yapıların olduğu bölgeye 15 Temmuz adını verdiler

123
'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek açıklamaları

103
Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM