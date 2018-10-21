Kıvılcım Ural: Anne olmak için sabırsızlanıyorum

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, uğruna Seçkin Piriler’le olan 6 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Kıvılcım Ural, bugünlerde bebek beklemenin heyecanını yaşıyor.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Şu sıralar hamileliğinin 5. ayını süren Kıvılcım Ural’ın belirginleşen karnı ilk defa görüntülendi. Rutin doktor kontrolünün ardından çıktığı alışveriş turunda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına konuşan Ural, her şeyin çok iyi gittiğini ve anne olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Geçtiğimiz ay bir bar çıkışı görüntülenen Ural’ın karnı dikkat çekmiş, çift, basına yansıyan görüntülerin ardından bir kız bebek bekledikleri paylaşmıştı.