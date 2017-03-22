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Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler bir kafede karşılaştı

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'le bu ayrılığa sebep gösterilen Kıvılcım Ural, önceki gün Cihangir'de karşı karşıya geldi.

22.03.2017 - 09:02
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  2. Magazin

Cihangir'deki mekanda birbirlerine sert bakışlar atan ikili, mekandan ilk ayrılan olmamak için yaşanan sinir harbine direndi. Yaklaşık 4 saatin sonunda Seçkin Piriler kapıda göründü.

PİRİLER: GÖRMEDİM

Piriler, "Kaan Bey’in sevgilisiyle çok yakın oturuyordunuz" yorumuna "Görmedim, göz göze falan gelmedim." diye karşılık verdi.

Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler bir kafede karşılaştı

URAL: HİÇBİR YUVA TEK BAŞINA YIKILMIYOR

Ondan uzun süre sonra ise Kıvılcım Ural çıktı. Habercilerin 'yuva yıkan kadın' yakıştırmasıyla ilgili soruları Ural’ı kızdırdı: "Asla öyle bir şey olamaz. Hiçbir yuva tek başına yıkılmıyor, ben de kimsenin yuvasını yıkmadım."

Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler bir kafede karşılaştı

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