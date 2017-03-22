Kıvılcım Ural ile Seçkin Piriler bir kafede karşılaştı

Cihangir'deki mekanda birbirlerine sert bakışlar atan ikili, mekandan ilk ayrılan olmamak için yaşanan sinir harbine direndi. Yaklaşık 4 saatin sonunda Seçkin Piriler kapıda göründü.

PİRİLER: GÖRMEDİM

Piriler, "Kaan Bey’in sevgilisiyle çok yakın oturuyordunuz" yorumuna "Görmedim, göz göze falan gelmedim." diye karşılık verdi.

URAL: HİÇBİR YUVA TEK BAŞINA YIKILMIYOR

Ondan uzun süre sonra ise Kıvılcım Ural çıktı. Habercilerin 'yuva yıkan kadın' yakıştırmasıyla ilgili soruları Ural’ı kızdırdı: "Asla öyle bir şey olamaz. Hiçbir yuva tek başına yıkılmıyor, ben de kimsenin yuvasını yıkmadım."