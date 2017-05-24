'Kıyamet Ambarı'na su sızdı

Norveç ve Kuzey Kutbu arasında bulunan Svalbard buzulları üzerinde, tüm dünyayı etkileyecek bir doğal afet olması halinde bitki türlerinin korunması için 2008'de inşa edilmiş olan ve içinde 500 milyona yakın bitkinin tohumunun saklandığı mahzenin üzerini kaplayan buzul tabakası aşırı sıcaklar nedeniyle eridi.

TOHUMLAR ZARAR GÖRMEDİ

Ancak tohumların sığınağa aktarılmasından sorumlu olan tedarikçi Statsbygg firmasının sözcüsü Hege Njaa Aschim'in söylediğine göre endişe edecek bir durum yok.

Tohumların sulardan zarar görmediğini söyleyen Aschim bununla birlikte işlerini şansa bırakmayacaklarını ve sızmalardan doğabilecek olası zararı engellemek üzere tünelin girişinde bir dizi önlem alacaklarını açıkladı.

Aschim buzullar erirken meydana gelen kimyasal reaksiyonun küresel ısınmayı tetiklediğine dair yapılan haberlere de değindi. Bunların çoğunlukla spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Ashcim, bununla birlikte bilim insanlarının konuya ilişkin araştırmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

'KIYAMET AMBARI' NEDİR?

Tam adı 'Svalbard Küresel Tohum Deposu' olan 'Kıyamet Ambarı' (Doomsday Vault) bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edildi. Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde dünyanın dört bir yanından toplanıp getirilmiş 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu köşeli yapı, Norveç hükümetine ait. Üzeri buzullarla kaplı olduğu için elektrikler kesilse dahi içeride 8 dereceyi muhafaza edebileceği söylenen sığınakta tohumların on yıllarca saklanabileceği öngörülüyor.