'Kıyamet kopacak' diyerek istifa eden öğretmen

Balıkesir Ayvalık’ta bulunan, Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki bir matematik öğretmeni, istifa mektubu yazarak 12 Kasım’a işaret etti.

Öğretmen Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam’ın bazı şartları olduğunu söyleyerek, 12 Kasım'da kıyametin kopacağını söyledi.

"TARIK YILDIZI DÜŞECEK"

Dilekçesinde, "11.11.2018 Pazar Gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık yıldızı'nın (33,33) enlem ve boylamındaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirilmiştir." diyen öğretmen kimsenin kendisine inanmadığını belirtti.

"KİMSE BANA İNANMIYOR"

Nur dilekçesinin devamında, "Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.