Kıyıya vuran balinalarla ilgili deprem iddiası

Yeni Zelanda'da cuma günü kıyıya vurarak mahsur kalan 400 balinanın ardından dün de 240 balina sığ sulara ve kumlara takıldı. Önceki gün 100 kadar balinayı tekrar yüzdürmeyi başaran doğal yaşamı koruma gönüllüleri dün de yoğun çabalarını sürdürdü.

200 BALİNANIN HAYATI KURTARILDI

Altın Körfez'deki (Golden Bay) sığ bir bölgeye daha fazla balina gelmemesi için insan zinciri oluşturan gönüllüler 200 kadar balinanın hayatını da böylelikle kurtarmış oldu.

Tüm çabalara rağmen ilk gün 300'den fazla balinanın kurtarılamadığı ikinci gün de birçok balinanın ya can çekişerek öldüğü ya da gönüllüler tarafından acılarına son verilmek amacıyla öldürüldüğü öğrenildi.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

Balinaların neden 5 kilometre uzunluğundaki sahile doğru kaçtıkları ise merak konusu oldu. Kimi gönüllüler "Bu çok sıradışı bir olay. Şimdiye kadar böylesini görmedik" derken, gazete haberlerine gelen yorumlarda ve sosyal medyada balinaların depremden kaçtığı teorisi rağbet görüyor. Kimi kullanıcılara göre ise balinaların sürü halinde karaya vurması deprem habercisi.

YENİ ZELANDA'DA DEPREM OLDU

Bugün sabah saatlerinde Yeni Zelanda'nın kuzey adasında yerin 15 kilometre altında 5,2 şiddetinde bir deprem olduğu belirtildi. Yeni Zelandalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, yaralanan veya ölen bulunmuyor.