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Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürdü

Kocaeli'de istinat duvarının kenarında ceset bulunması sonucu yapılan araştırmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

DHA | 04.01.2017 - 13:05
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kavga

Olay geçtiğimiz günlerde Dilovası limanının yakınında bulunan bir istinat duvarının yanında meydana geldi.

Dilovası limanında işçi olarak çalışan Şakir Kök (45)ile arkadaşı R.L. içki içmek için istinat duvarına çıktı. Gece içki içtikten sonra eve gitmeyen Şakir Kök’ün sabah saatlerinde cesedine ulaşıldı.

İstinat duvarı kenarında cesedi bulunan Şakir Kök’le ilgili araştırma yapan polisler, hayatını kaybeden şahsın telefonunda araştırma yaparken son konuştuğu kişi olan R.L. isimli adam olduğunu anladı. Yapılan çalışma sonrasın da R.L. polis tarafından gözaltına alındı.

KAFA ATTIM İSTİNAT DUVARINDAN DÜŞTÜ

Gözaltına alınan R.L. ifadesinde her şeyi anlatarak, olayın yaşandığı gün Şakir Kök ile birlikte içki içtiklerini, kız arkadaşına mesaj atan Kök ile tartıştıklarını ve Kök’e kafa attığını bunun üzerine de istinat duvarından düştüğünü söylediği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan R.L. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.L. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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