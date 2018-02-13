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Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken 2'nci kattan düştü

Nazilli'de, balon ve çiçeklerle tırmandığı kız arkadaşının odasının camından düşen genç hafif yaralandı.

DHA | 13.02.2018 - 17:00..
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün saat 21.30 sıralarında, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sevgilisine sürpriz yapmak isteyen Mehmet C., hazırladığı balon ve çiçekle, 6 katlı apartmanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan kız arkadaşının evine, binanın dışındaki pencere korkulukları ve borulara tutunarak tırmandı.

Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken 2'nci kattan düştü

HAFİF YARALANDI

Tam kız arkadaşının penceresine ulaşmışken dengesini yitiren Mehmet C., bir alt katın balkon tentesine düştü. Mehmet C., ardından 1'inci katın balkonuna savruldu. Şans eseri sokak zeminine düşmeyen, tentenin de düşme hızını azalttığı Mehmet C., olayı hafif yaralı atlattı.

Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken 2'nci kattan düştü

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Bu sırada sokakta bekleyen Mehmet C.'nin arkadaşı, gencin düştüğünü görünce panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine polis, kısa sürede olay yerine geldi. Ciddi bir yara almayan Mehmet C. ise kendi imkânlarıyla indi. Polis, Mehmet C.'yi ifadesine başvurup serbest bıraktı.

Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken 2'nci kattan düştü

"SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Mehmet C., "Nasıl oldu anlayamadım. Arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim. Bir anda dengemi kaybettim ve hemen bir alt katın balkonuna düştüm. Yine de Allah korudu diyebilirim. Aşağıya da düşebilirdim. Büyük bir şans eseri canıma bir şey olmadığı için şükrediyorum. Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim." dedi.

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