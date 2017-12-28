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Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Bursa'da bir zeytinlikte kız arkadaşını beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti.

İHA | 28.12.2017 - 10:42..
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Bursa'nın İznik İlçesi'nde Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 25 yaşındaki Hüseyin Koç silahla vurularak öldürüldü.

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

Kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye gelen kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü


Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü


35 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de yolda hayatını kaybetti.

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

3 ERKEK VE 3 KADIN ARANIYOR

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 kadının bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

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