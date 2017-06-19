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Kız arkadaşını göremeyen liseli intihar etti

Bodrum'da kız arkadaşıyla görüşemeyince bunalıma giren 17 yaşındaki Alperen Öden, yaşamına son verdi.

19.06.2017 - 13:43
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Bodrum'daki Turgutreis Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin son sınıfında öğrenim gören ve yaz aylarında bir teknede çalışan Alperen Öden, geçen yıl yaz aylarında tanıştığı İzmirli T.K. ile arkadaş oldu.

BUNALIMA GİRDİ

Yaklaşık bir ay önce sevdiği kızı görmek için İzmir'e giden Öden'e, kızın ailesi tepki gösterdi. Bodrum'a dönen ve bunalıma giren Öden, bu sabah, Bitez liman kenarında duran 6 metrelik 'Gezikafası' adlı balıkçı teknesinin burnuna iple aslı halde ölü bulundu.

Öden'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KIZI GÖSTERMEDİLER"

Öden'in arkadaşlarından M.K., "İzmir'e 2-3 kez kız arkadaşını görmeye gitti. Ancak her defasında kızın ailesi tarafından tehdit edildi. Kızı göstermediler ve ilişkilerini sona erdirmesini istediler. O gerçekten çok sevmişti. Kız arkadaşı da onu çok sevmişti. Buna çok üzülmüştü. Ama bunu yapabileceğini hiçbirimiz tahmin edemedik." dedi.

Öden'in sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ve asılı insanların ayaklarının bulunduğu fotoğraf dikkat çekti.

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