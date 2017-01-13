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Kız arkadaşını kayalıklardan ittirdiği anları kaydetti

Fransa'da kız arkadaşını kayalıklardan ittiren adam, kız düşünce başarı işareti yaptı.

13.01.2017 - 12:37
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Fransa’da deniz kenarında sevgilisiyle romantik bir gezintiye çıkan genç kadın, fotoğraf çekinmek istedi. Kayalıkların tepesine çıkan genç kız, sevgilisinin ittirmesiyle yere çakıldı.

Kız arkadaşını kayalıklardan atıp kameraya çekti

Daily Mail gazetesinin haberine göre; bu akılalmaz olayın yaşandığı anı kamerayla anbean görüntüleyen Fransız adam, video görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

GENÇ KADININ AKIBETİ BİLİNMİYOR

Bazı izleyiciler, videonun gerçeği yansıtmadığı ve tamamen kurgulanmış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Kayalıklardan düşen genç kadının akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.

Kız arkadaşını kayalıklardan ittirdiği anları kaydetti

Kız arkadaşını kayalıklardan ittirdiği anları kaydetti

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