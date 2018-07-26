Trafikte araçların arasından tek teker üstünde geçen ve akrobatik hareketlerle herkesin canını hiçe sayan motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi.

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkisi, Turgut Özal Bulvarı'nda bir maganda, sözde 'Türkiye’de yapılmamış hareketleri' yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı.

KIZ ARKADAŞINI SIRTÜSTÜ YATIRDI

Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti.

Kız arkadaşının üstünde ön kaldıran trafik magandası ViDEO

Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

TRAFİK POLİSİNİN YANINDAN GEÇTİ

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti.