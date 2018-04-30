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Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü

Zonguldak Ereğli'de 2,83 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alınınca polise, "İnsan kız arkadaşının yanından alınır mı?" diye tepki gösterdi.

DHA | 30.04.2018 - 16:34..
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Ereğli'de polis ekipleri, alkollü olarak araç kullanıldığı ihbarı üzerine, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki 19 EB 246 plakalı kamyoneti durdurdu.

"KIZ ARKADAŞIMIN YANINDA NEDEN GÖZALTINA ALIYORSUNUZ?"

Kamyonetinden sinirle inen Hüseyin K., polislere tepki gösterdi. Hüseyin K., "İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı? Sizde hiç saygı kalmamış. Benden başka durduracak adam mı bulamadınız? Herkes bir şeyler alıp, yola çıkıyor. Onları neden almıyorsunuz?" diye konuştu.

Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü

2,83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hüseyin K., ehliyetini isteyen polislere, 'Ehliyetim yok' diyerek, vermek istemedi. Polisin ısrarı sonucu ehliyetini veren Hüseyin K.'nin yapılan testte 2,83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü VİDEO

Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü

EHLİYETİNE EL KONULDU

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Hüseyin K.'nin, 'alkollü araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulduğu ve 1000 liralık para cezası uygulandığı öğrenildi. Kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü. Hüseyin K.'nin aracındaki kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü



Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü



Kız arkadaşının yanında gözaltına alınınca kızan sürücü

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