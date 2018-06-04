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Kız arkadaşıyla kavga edip denize atladı; polis kurtardı

Deniz polisi, Kadıköy Rıhtım'da sevgilisi ile kavga ettiği için denize atlayan bir kişiyi vatandaşların dikkati sayesinde kurtardı.

AA | 04.06.2018 - 04:39..
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Denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Beşiktaş İskelesi önüne gelen deniz polisleri, Aykut Y. isimli genci boğulmadan denizden çıkardı.

Kız arkadaşıyla kavga edip denize atladı; polis kurtardı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Boğulma tehlikesi geçiren ve çok su yuttuğu bildirilen Aykut Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aykut Y'nin, kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra suya atladığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kız arkadaşıyla kavga edip denize atladı; polis kurtardı

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