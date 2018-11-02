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Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Giresun'da okulda şakalaşan Buğra Kağan Şen, kız arkadaşının attığı yumruk ile fenalaşarak yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA | 02.11.2018 - 19:59..
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Buğra Kağan Şen ile T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. T.D., şakalaşırken Şen'in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen'in dili boğazına kaçtı.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada 112 Acil'e de haber verildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

T.D. adlı kız öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buğra Kağan Şen'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Kız arkadaşıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

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