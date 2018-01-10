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Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına sıktı

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartışan bir kişi, arabasından inerek arkadaşının gözü önünde kafasına tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İHA | 10.01.2018 - 10:24..
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Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde, iddialara göre 11 EE 856 plakalı hafif ticari aracıyla 75. Yıl Parkı önünden hastane istikametine gitmekte olan Musa Yücel, bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde bulunan kız arkadaşı ile tartışmaya başladı.

KAFASINA SIKTI

Bu esnada yanındaki kız arkadaşı aracın el frenini çekerek, aracı durdurdu. Araçtan inen kadının ardından, Musa Yücel da araçtan indi. Yaya kaldırımında tartışmaya devam eden ikiden Yücel, bir anda yanında tabancayı kafasına dayayarak bir el ateş etti.

Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına sıktı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanalar içinde kalan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanındaki kadın ise, olay karşısında şoka girdi. Bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokağın giriş çıkışını kapattı. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına sıktı



Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına sıktı

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