Kız çocuğu çamaşır makinesinde ölü bulundu

Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da deprem oldu

ükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, akademisyenlerin üniversitenin talebi üzerine, 75 yaşına kadar çalışabileceğini belirtti.

YÖK Başkanı: Akademisyenler 75 yaşına kadar çalışabilecek

6

Arda Turan'ın çapkınlık yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'lı oyuncu Arda Turan ile Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük'ün Instagram üzerinden konuşmaları deşifre oldu.