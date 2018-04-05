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Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı

Denizli'de, küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şahıs, Muğla'da yakalanarak gözaltına alınırken daha önce de 5 kez kız çocuğu kaçırmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA | 05.04.2018 - 07:02..
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Denizli'nin Kale ilçesinde geçen pazartesi günü küçük yaştaki bir kız çocuğunu kaçırmaya kalkışan şüphelinin Muğla'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

OTOMOBİLDE SAKLANIRKEN BULUNDU

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak M.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde ormanlık alana operasyon düzenleyen sivil polis ekipleri, şüpheliyi otomobilin içerisinde yakaladı.

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı

DAHA ÖNCE 5 KERE KIZ ÇOCUĞU KAÇIRMIŞ

11 suçtan arama kaydı bulunan ve 5 kez de küçük yaştaki kızları kaçırma suçunu işlediği tespit edildi.

M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

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