taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.015
USD
5,0782
EURO
5,9089
ALTIN
198,79
PETR
72,3800

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaçlara çarparak, yuvarlandı. Kazada 6 aylık hamile kadın ile kayınvalidesi hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve kayınpederi ise yaralandı.

DHA | 02.08.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün akşam saatlerinde, Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı.

OTOMOBİLE SIKIŞTILAR

Kazada sürücünün eşi Naciye Demirtaş (67) yaşamını yitirdi. Rasim Demirtaş ile 6 aylık hamile gelini Emine (39), torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtartıldı.

Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

6 AYLIK HAMİLEYDİ

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 6 aylık hamile olan Emine Demirtaş kurturalamdı. Demirtaş ailesinin, kız istemek için Ankara’dan Erzurum’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

331
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

227
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

344
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

114
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

42
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

172
Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM