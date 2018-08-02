Kız istemeye giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

Dün akşam saatlerinde, Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı.

OTOMOBİLE SIKIŞTILAR

Kazada sürücünün eşi Naciye Demirtaş (67) yaşamını yitirdi. Rasim Demirtaş ile 6 aylık hamile gelini Emine (39), torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtartıldı.

6 AYLIK HAMİLEYDİ

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 6 aylık hamile olan Emine Demirtaş kurturalamdı. Demirtaş ailesinin, kız istemek için Ankara’dan Erzurum’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.