Kız kaçıran oğlunun kulağını kesti

M.E.Y. sosyal medya üzerinden tanıştığı Ankara'daki H.A'yı, evlenme vaadiyle yaşadığı ilçedeki evine götürdü.



Durumu öğrenince sinirlenen baba D.Y, iddiaya göre eşi H.Y. ve iki oğlunu evde bir sandalyeye bağladı.



Baba D.Y, "kız kaçırdığı" gerekçesiyle darbettiği oğlu M.E.Y'nin bıçakla sağ kulağını kesti.



Evden kaçan M.E.Y, jandarma ekiplerine sığınarak durumu bildirdi.



Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan M.E.Y'nin kesilen kulağı ameliyatla tekrar yerine dikildi.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili baba D.Y'yi gözaltına alındı.