Kız kardeşi ünlü yazar Cengiz Aytmatov'u anlattı

Aytmatova, AA muhabirine, ağabeyi Cengiz Aytmatov'u anlattı.



Kırgızistan’ın kuzeyindeki Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928’de doğan Cengiz Aytmatov'dan 9 yaş küçük olduğunu ve babasız büyüdüklerini belirten Aytmatova, bu nedenle ağabeyinin kardeşlerine babalık yaptığını ifade etti.

Kardeşinin ailesine çok düşkün olduğunu ve onları hep yakından takip ettiğini kaydeden Aytmatova, "Ağabeyim düşüncelerini hiçbir zaman ailevi meselelere karıştırmadı." diye konuştu.

"DÜNYADA BARIŞ OLSUN, DİRLİK OLSUN"

"Onun en önemli hayallerinden biri, eserlerine de yansıttığı gibi dünyadaki barış. Onun en önemli düşüncesi insan olmaktı." diyen Aytmatova, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyada barış olsun, kardeşler arasında barış olsun, birlik dirlik olsun isterdi. Bunun üzerinde çok düşünürdü. Bu düşüncelerini eserlerine yansıtmaya çalışırdı, yansıtmıştı da. İnsanlığa çok önem verirdi."





"KARDEŞLERİMİZ VAR VE BUNLAR BİRLEŞECEKTİR"

Aytmatova, ağabeyinin yaşamı boyunca Türk dünyasının birlikteliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Cengiz Aytmatov kitaplarında hep Türk dünyasının birleşmesini öne çıkarırdı. Her zaman bunun için planlar kurardı. Bunu açık açık Sovyetler Birliği döneminde söylerdi. 'Bizim kardeşlerimiz var ve bunlar birleşecektir.' derdi. Her kitabında bu vardı." ifadelerini kullandı.

Cengiz Aytmatov, Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile birlikte.

"TÜRK DÜNYASI KARDEŞ OLDUKLARINI BİLİYOR"

Türk dünyasının birbirini çok iyi anladığını kaydeden Roza Aytmatova, "Birleşmek için gayret edildiğini düşünüyorum. Tabii siyasi olaylar var, bunlara karışmak istemiyoruz ama Türk dünyası her zaman kardeş olduklarını biliyor ve birleşmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. İleride mutlaka bu hayaller gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.