“Kız Kardeşim” Projesi yoluna Denizli ile devam ediyor

Kız Kardeşim Projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ulaşmaya devam ediyor. Ekim 2015 – Mayıs 2016 döneminde verilen eğitimler ile Kayseri, Malatya, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Adana ve Sakarya’da büyük bir ilgiyle karşılanan ve 7 ay gibi kısa bir süre 1000’e yakın kadının hayatına dokunan “Kız Kardeşim” Projesi, bu yıl da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 15 ilde kadınlarla buluşacak. Projenin 2017’deki ilk durağı ise Denizli olacak.

18-55 YAŞLARI ARASINDAKİ TÜM KADINLAR KATILABİLECEK

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Denizli İş Kadınları Birliği Derneği’nin (DİKAB) ev sahipliğinde, Coca-Cola ve Anadolu Vakfı'nın desteğinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile 22 Şubat-7 Mart tarihleri arasında Denizli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek eğitimlere 18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlar katılabilecek.

BÜYEM’in alanında uzman eğitmenlerinin vereceği ücretsiz eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, 20-21 Şubat tarihlerinde Denizli Ticaret Odası’na başvurarak, programla ilgili detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

Proje kapsamında verilen, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını hedefleyen eğitimler, kişisel gelişimin yanı sıra iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma konularını içeriyor.

KADINLARIN HAYALLERİNE DOĞRU ADIM ATMASINA KATKI SAĞLANACAK

Kız Kardeşim projesi kapsamında geçtiğimiz sene sunulan eğitim programı bu yıl bir adım öteye taşınarak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlara mentorluk desteği de verilecek. BÜYEM tarafından eğitim verilen iş kadınları aracılığıyla sağlanacak olan mentorluk desteğiyle, girişimci olmak ve ekonomik hayata atılmak isteyen kadınların hayallerine doğru bir adım daha yaklaşmalarına katkıda bulunulacak.

Bilgilendirme, başvuru ve kayıt kabul : 20-21 Şubat 2017 – Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu

Detaylı bilgi için: desiBel Ajans – Deniz Yavuz, deniz.yavuz@desibelajans.com 0 212 231 06 73 - 0530 957 47 42