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Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü

Niğde'de kız kardeşinin düğününde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun'un tabancasından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.

DHA | 02.09.2018 - 15:48..
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Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi.

MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLDÜ

Sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü

ATEŞ EDEN KARDEŞİ ÇIKTI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü



Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü



Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü



Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü

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