Kız kardeşin düğününde erkek kardeş abisini öldürdü

MEB, liselerde okuyan öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için gereken mevcut şartlara bir de özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi şartını ekledi.

İstanbul'da bir ayna firmasında çalışan 15 genç, lüks bir otomobili 100 bin parça küçük aynayla kapladı. "Aynalı Tahir" adı verilen araç trafiğe çıkmak için izin bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak yenilikçi faaliyetleri desteklediklerini belirterek girişimci adaylarının iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK'a başvurmalarını istedi.

ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda tır Hatay'a ulaştı.

1 Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerle bir araya geldi.

2 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

3 Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk İlk defa böyle bir hata ile karşılaştıklarını dile getiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, sebepsiz zenginleşmeye neden olan olayın ardından özel yazılımla işlemleri eski haline getirdiklerini açıkladı.

4 Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor Antalya'nın en güzel tatil yerlerinden biri olan Kaş'a yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

5 3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu İstanbul yeni havalimanına kavuşmaya hazırlanırken, havalimanına ulaşım konusunda fiyat belirleme, yolcu taşımada memnuniyet kuralları gibi unsurlar şimdiden belirleniyor.

6 Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a, Galatasaray'ın ise Trabzonspor'a kaybettiği maçları değerlendirdi.