taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Kız kardeşine tecavüz eden ağabey tutuklandı

Muğla'da 13 yaşındaki kız kardeşine tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki ağabeyi tutuklandı.

10.06.2017 - 12:16
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kız kardeşine tecavüz eden ağabey tutuklandı

Yakınları tarafından geçen perşembe günü 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürülen ortaokul öğrencisi S.T.'nin, 8 haftalık hamile olduğu belirlendi.

2 YIL BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Bunun üzerine polise bilgi verildi. Psikolog denetiminde ifadesi alınan S.T.'nin, ağabeyi O.T.'nin 2 yıldan bu yana tütün tarlasında ve evde kendisine tecavüz ettiğini, kimseye söylememesi konusunda tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.T.'nin anne ve babası ile ağabeyi O.T., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan anne ve baba serbest bırakıldı. O.T., işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK KARARIYLA KÜRTAJ

S.T.'nin savcılık kararı ve ailenin rızasıyla bebeğinin alınması için sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde kontrol altına alındığı ve bir devlet hastanesinde kürtaj yapılarak çocuğunun alınmasına karar verildiği belirtildi.

Olayın ardından S.T.'nin anne ve babanın Milas'ı terk ettiği, başka bir ildeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı
Direksiyon kontrolünü kaybeden TIR kamyonla çarpıştı.
Küçük çocukları taciz etti, gözaltına alındı
Kocaeli'de, aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddia edilen 29 yaşındaki Eyüp S. gözaltında
Adana'da sahte şampuan operasyonu
Adana'da aynı mahallede bulunan imalathane ve depoya eş zamanlı baskın yapan polis, 25 ton sahte şampuan ele geçirdi.
İzmit sapığı gözaltına alındı
İzmit'te aracıyla küçük kızların yanına yanaşarak cinsel organını gösteren 29 yaşındaki Eyüp S., polis ekipleri tarafından yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

263
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

186
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

75
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

101
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

191
Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

132
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM