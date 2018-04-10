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Kız kardeşini öldüren ağabeyin avukatından şok savunma

Geçtiğimiz yılın 28 Şubat'ında İstanbul'da kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA | 10.04.2018 - 16:25..
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İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ve avukatı ile oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki Adem Timuroğlu katıldı.

Kız kardeşini öldüren ağabeyin avukatından şok savunma

SANIK AVUKATI: HAKSIZ TAHRİK VAR

Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, karar verileceğini belirterek Erhan Timuroğlu'na son sözlerini sordu. Sanık Timuroğlu, bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan, müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirtti. Olayın tasarlanarak değil, anlık geliştiğini savunan Avukat Gürdoğan, "Kendisinin çok düşmanı var. Tuvalete dahi silahla gidiyor." dedi.

"KENDİNİ BİLEREK ÖLDÜRTTÜ"

Ceylan Timuroğlu'nun ağabeyinin evli olan arkadaşı Bekir Teker ile birlikte yaşadığını öne süren avukat, "Maktul, arsızca, umarsızca üste çıkmaya çalışmış, alttan almamıştır. Adeta ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir." dedi. Kısa bir ara veren mahkeme, Erhan Timuroğlu'nu, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkalı geçmişi, kişilik özellikleri, fiilden sonraki davranışları ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçesi ile bu cezadan herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, "Kanuna aykırı silah ve mermi taşıma" suçundan da sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

Kız kardeşini öldüren ağabeyin avukatından şok savunma

"KADIN CİNAYETİ OLARAK BAKMIYORUM"

Erhan Timuroğlu'nun avukatı, babası, kardeşi ve duruşmayı izlemeye gelen yakınları, duruşma sonrası adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Erhan Timuroğlu'nun Avukatı Murat Ayhan Gürdoğan şunları söyledi: 
"Kardeşin kızı erkeği olmaz, ben bu olaya bir kardeş cinayeti olarak bakıyorum, bir kadın cinayeti olarak bakmıyorum. Burada biz haksız tahrikin olduğunu savunuyoruz. Bu savunmalarımızı dikkate almadı, bu yönden kararın adil olmadığını düşünüyoruz. Onunla alakalı da biz gereken itiraz haklarımızı kullanacağız."

Kız kardeşini öldüren ağabeyin avukatından şok savunma


"EVLİ BİR ADAMIN ÜÇÜNCÜ KARISI OLACAKTI, HİÇBİR ABİ BUNA KATLANAMAZ"

Gürdoğan, " 'Sinemaya gitti' diye öldürdü falan gibi bir şey yok. Hani bir replik vardır, eyvah abim derler. Böyle bir şeye hiçbir abi katlanamaz. O da alttan almamış, aksine hakaretlerde bulununca anlık bir şey. Allah şeytana uydurmasın. Biz isterdik ki mahkeme de şu tahrik konusunu biraz dikkate alsın." diye konuştu.

Erhan Timuroğlu'nun babası Adem Timuroğlu da, "Moralim bozuk, hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Biz ağırlaştırılmış beklemiyorduk ama ağırlaştırılmış verildi. İtiraz yolu olacak." dedi.

Erhan Timuroğlu'nun kardeşi Çağlar Timuroğlu ise, "Karar bizi tatmin etmedi, ağırlaştırılmış müebbet beklemiyorduk. Onlar kardeştiler, can ciğerlerdi. Erhan, abim ağırlaştırılmış müebbeti hak eden bir insan değil. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı." diye konuştu.

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