Kız kardeşler 2 ay arayla aynı gün intihar etti

Olay, Döşeme Mahallesi'nde dün meydana geldi. Bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen Selver D. (42), bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Selver D.’nin içeriye geri dönmemesinden şüphelenen mağaza çalışanları, Selver D.’yi mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yatarken gördü.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

2 AY SONRA AYNI GÜN, KARŞILIKLI BİNA

Polis, şahsın kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Araştırma sonucu, Selver D.'nin kız kardeşi Mihriban D.'nin (41), 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

Mihriban D.'nin psikolojik sorunları olduğu, bu nedenle intihar ettiği saptandı. Polis, dün intihar eden Selver D.’nin ise kız kardeşinin acısına dayanamayarak, onun intihar ettiği yerde ölmek istediğini, ancak otele giremeyince mağazaya girip kız kardeşi gibi kaldırıma atlayarak intihar ettiğini belirledi.

Selver D.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Selver D.

Mihriban D.