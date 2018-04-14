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Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi

Edirne'de hastanede tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından doktora saldırarak tehdit eden kız kardeşler, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

DHA | 14.04.2018 - 14:17..
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Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babalarının hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki S.Ü. ile 20 yaşındaki kardeşi Z.Ü. göğüs hastalıkları bölümünde görevli olan Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'a saldırarak yaraladı.

İki kız kardeşin, saldırı anları hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde doktor Tuba Çıkmaz ile bir süre konuşan iki kardeşin daha sonra doktora saldırdığı ve saçından tutarak yerde sürükledikleri görüldü.

Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi

Kız kardeşler kadın doktora saldırdı VİDEO

5 SANIĞA DAVA AÇILDI

Olayın ardından aynı kız kardeşler S.Ü. ve Z.Ü. ile aileden E.Ü. ve A.Ü. isimli erkek şüpheliler, hastanede doktorları ve başhekimi tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklanırken, kaçan kız kardeşler de saklandıkları evde yakalanarak tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak' suçlarından dava açtı.

Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi

'BABANIZLA İLGİLENMİYORUM'

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar S.Ü., Z.Ü., erkek sanıklar E.Ü., A.Ü. ve tutuksuz yargılanan F.K. katıldı. Yaralandıktan sonra 3 ay rapor verilen doktor Tuba Çıkmaz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ayrıca Tuba Çıkmaz’ın avukatı ve diğer doktorları temsilen Sağlık Bakanlığı avukatı yer aldı.

Tutuklu sanıklardan Z.Ü., doktor Tuba Çıkmaz'ın kendilerine babalarının 75 yaşında olduğunu ve ilgilenmediğini söylediğini öne sürerek, "Biz doktor hanıma babamın durumunu sorduk. Doktor hanım 'Babanız 75 yaşında onunla ilgilenmiyorum, ölsün' dedi. Biz de '75 yaşında da olsa o da can. Neden ilgilenmiyorsunuz? Yemin etmediniz mi?' dedik.

Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi

"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK"

Yine ilgilenmeyeceğini söyleyince biz zaten çok üzgündük ve o sinirle olay yaşandı. Pişmanım. Böyle olsun istemezdik. Doktor hanım yoğun bakım önünde ablamla ağladığımızı görmesine rağmen bize 'babanız 75 yaşında ölsün' demiştir. Bu söylemin çok yanlış olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tutuklu erkek sanık E.Ü. kimseyi tehdit etmediklerini belirterek, "Kardeşim Cumhurbaşkanımıza kadar gidip, şikayet edeceğini söyledi. Polis memurlarına karşı herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, savunmaların ardından 4 tutuklu sanığın, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.


Doktora saldıran kız kardeşler tahliye edildi

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