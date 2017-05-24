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Kız kardeşleri mektupla koca isteyen FETÖ'cü beddua etti

Kız kardeşlerinin terörist başı Gülen'den mektupla koca istemesiyle gündeme gelen Nurullah D., adliye çıkışında beddua etti.

24.05.2017 - 10:34
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Erzurum'da FETÖ/PDY davasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Nurullah D. , adliye çıkışında "Oy yandım Allahım, bana zulmedenlerin sen haklarından gel. Zalimler için yaşasın cehennem" diye ağlayarak beddua etti.

Nurullah D.; örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne çok sayıda kişiyi abone yaptığı, örgüte finans sağlayanlar arasında bulunduğu ve her ortamda örgüt lehine propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

KIZ KARDEŞLERİNİN GÜLEN'E YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklu olarak yargılanan Nurullah D.'nin kız kardeşleri Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için elebaşı Fethullah Gülen'e mektup yazdığı, evde yapılan aramada anlaşıldı. İddianamede içeriğine yer verilen mektupta Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için Gülen'den koca istedikleri tespit edildi.

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