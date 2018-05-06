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Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın

Aydın'da kız öğrencilerin kaldığı apartın yemekhane bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan hafif etkilenen 2 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

DHA | 06.05.2018 - 19:24..
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Efeler ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı 7 katlı bir apartın en üst katındaki yemekhane bölümünde, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Yemekhanenin tavan kısmında bulunan bilgisayar kabloları henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın

İNCELEME BAŞLATILDI

Kablolardan çıkan dumanları fark eden öğrenciler, kendilerini sokağa atarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 öğrenci Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kız öğrencilerin kaldığı apartta yangın

 

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