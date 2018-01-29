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Kız tarafı düğünü iptal edince arabanın önüne atladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kına gecesi yaşanan tartışma sonrasında kız tarafının düğünü iptal etmesiyle sinir krizi geçiren Soner K. intihar teşebbüsünde bulundu.

DHA | 29.01.2018 - 15:38..
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Aydın'ın Köşk ilçesinde soğuk demircilik yapan Soner K. (24) ile Mehtap K. (23) 3 ay önce nikahlandı. Genç çift, dün yapılması planlanan düğün töreni için önceden hazırlıklara başladı.

Geçen cumartesi günü kız evinde, kına gecesi eğlencesi yapıldı. Eğlencede gelin ile damat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya bir ara aileler de katıldı, ama olay büyümeden yatıştırıldı ve eğlence devam etti.

Kız tarafı düğünü iptal edince arabanın önüne atladı

AİLESİ DÜĞÜN YAPILMASINI ENGELLEDİ

Dün ise, düğün hazırlıklarını tamamlayan damat ve ailesi, gelini almak için kız evine gitti. Ancak Mehtap K.'nın ailesi, kızının Soner K. ile evlenmesine onay vermedi. Düğün iptal oldu.

Kız tarafı düğünü iptal edince arabanın önüne atladı

ALKOL ALIP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Hayalleri yıkılan Soner K., dün akşam alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Soner K., Soğukkuyu Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli karayoluna çıkarak, iddiaya göre yoldan geçen bir otomobilin önüne atlayarak intihara teşebbüs etti.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Soner K., çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soner K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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