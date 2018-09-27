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Kız yurdunun yemekhanesinin çatısında yangın çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi.

İHA | 27.09.2018 - 22:13..
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Yangın, bir kız yurdunun yemekhanesinin bulunduğu binanın çatısında çıktı. Yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yangın esnasında yurtta bulunan çok sayıda öğrencinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kız yurdunun yemekhanesinin çatısında yangın çıktı

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